Женщина-космонавт стала прообразом для новой куклы Barbie

Кукла не поступит в открытую продажу, ее можно будет выиграть в конкурсе

В компании Mattel, владеющей брендом Barbie, создали куклу в образе Анны Кикиной – единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса.

Как сообщает ТАСС, новая игрушка будет доступна в двух вариантах – в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

"Barbie представляет куклу, которая на этот раз воплотила в себе образ Анны Кикиной – единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса", – заявили в Mattel.

В компании акцентировали внимание на том, что новая игрушка в продажу не поступит – ее можно будет выиграть в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космическое пространство.

По мнению самой Кикиной, новый образ Barbie даст понимание того, что шанс стать космонавтом есть у каждого.

"Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Главное, чтобы все они знали, что у них есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе", – сказала она.

Напомним, в 2019 году компания Mattel создала кукольную копию первой женщины-астронавта Итальянского космического агентства Саманты Кристофоретти. Саманту выбрали как вдохновляющий пример для подражания для девочек.

Кроме того, производитель кукол Barbie решил увековечить образ рок-легенды Дэвида Боуи "Зигги Стардаста" – вымышленного персонажа, придуманного певцом для своего альбома.

В Украине законодательство об интеллектуальной собственности изобилует неоднозначными формулировками, поэтому здесь одинаково трудно и защитить авторские права, и защититься от обвинений в их нарушении. Фокус разбирался в этом вопросе в авторском материале "Кукольные войны. За что производитель Barbie подал в суд на украинскую Асю".