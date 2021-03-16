Жінка-космонавт стала прообразом для нової ляльки Barbie

Лялька не надійде у відкритий продаж, її можна буде виграти в конкурсі

У компанії Mattel, що володіє брендом Barbie, створили ляльку в образі Анни Кікіної — єдиної жінки в загоні космонавтів Роскосмосу.

Як повідомляє ТАСС, нова іграшка буде доступна у двох варіантах — у польотному костюмі і скафандрі для виходу у відкритий космос.

"Barbie представляє ляльку, яка на цей раз втілила в собі образ Анни Кікіної — єдиної жінки в загоні космонавтів Роскосмосу", — заявили в Mattel.

У компанії акцентували увагу на тому, що нова іграшка в продаж не надійде — її можна буде виграти в конкурсі на честь 60-річчя першого польоту людини в космічний простір.

На думку самої Кікіної, новий образ Barbie дасть розуміння того, що шанс стати космонавтом є в кожного.

"Необов'язково, щоб кожна дівчинка, граючи з такою Барбі, захотіла стати космонавтом. Головне, щоб усі вони знали, що в них є право вибирати будь-яку професію, яка припаде до душі", — сказала вона.

Нагадаємо, що у 2019 році компанія Mattel створила лялькову копію першої жінки-астронавта Італійського космічного агентства Саманти Крістофоретті. Саманту вибрали як надихаючий приклад наслідування для дівчаток.

Крім того, виробник ляльок Barbie вирішив увічнити образ рок-легенди Девіда Боуї "Зіггі Стардаста" — вигаданого персонажа, придуманого співаком для свого альбому.

В Україні законодавство про інтелектуальну власність рясніє неоднозначними формулюваннями, тому тут однаково важко і захистити авторські права, і захиститися від звинувачень у їхньому порушенні. Фокус розбирався в цьому питанні в авторському матеріалі "Лялькові війни. За що виробник Barbie подав до суду на українську Асю".