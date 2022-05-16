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"Он прекрасно готовит". Ева Мендес рассказала о семейной жизни с Райаном Гослингом

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Ева Мендес, Ева Мендес и раян гослинг, Ева Мендес о семейной жизни с раяном гослингом
Фото: evamendes | Ева Мендес

Звездная пара редко выходит вместе в свет и практически не дает комментариев по поводу личной жизни.

48-летняя американская актриса Ева Мендес откровенно рассказала о семейной жизни с Райаном Гослингом. Об этом пишет E! Online.

Мендес рассказала, что голливудский актер часто готовит еду для их семьи.

"Райан — повар. Он прекрасно готовит", — призналась Ева. Тем временем, она поддерживает чистоту в доме.

В частности, супруга 41-летнего Райана Гослинга призналась, что их кухня всегда в идеальном состоянии, ведь она постоянно ее убирает.

Ева Мендес и Райан Гослинг

"Жизнь такая хаотичная. Но единственное, что я могу контролировать, это мой дом, мою кухню. Мытье посуды для меня — медитация. Чистая раковина для меня — чистая голова", — отметила актриса. По словам звезды, уборка для нее имеет гораздо более глубокий смысл.

Отметим, что звездная пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Пьяная рождественская история" в 2011 году. Почти сразу после знакомства Ева и Райан начали жить вместе. Сейчас у них подрастают две дочери — Эсмеральда и Амада.

Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились на съемочной площадке

Напомним, голливудский актер Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме "Барби" с Марго Робби. Сюжет картины не разглашается, однако съемки планируют начать в 2022.