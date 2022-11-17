Ева Мендес намекнула на свадьбу с Райаном Гослингом (фото)

Актерская пара воспитывает двух общих дочерей.

Related video

48-летняя американская актриса Ева Мендес намекнула на тайную свадьбу с Райаном Гослингом.

В своих соцсетях возлюбленная легендарного актера поделилась снимком, на котором показала свою новую татуировку — надпись "de gosling". На родине Евы Мендес это означает двойную фамилию, то есть звездная пара официально узаконила свои отношения.

"🖤⚔️🖤", — лаконично подписала фото актриса.

Об отношениях Райана Гослинга и Евы Мендес стало известно более 10 лет назад. Они воспитывают двух общих детей — дочерей Эсмеральду и Амаду. В 2016 стало известно о тайной свадьбе актеров, однако, состоялась ли она на самом деле, до сих пор неизвестно.

[ + – ] Ева Мендес

Знаменитости познакомились на съемочной площадке фильма "Пьяная рождественская история" в 2011 году. Почти сразу после знакомства Ева Мендес и Райан Гослинг начали жить вместе.

[ + – ] Райан Гослинг Фото: Скриншот

По словам 48-летней актрисы, ее возлюбленный вкусно готовит и убирает на кухне. И хотя они пытаются держать свою личную жизнь подальше от камер и вопросов журналистов, все же иногда появляются интересные детали их быта.

Напомним, Ева Мендес рассказала, почему перестала сниматься в кино.

Также Фокус писал о семейной рутине Евы Мендес и Райана Гослинга.