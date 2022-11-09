Ева Мендес призналась, почему перестала сниматься в кино

Звезда экранов в последний раз сыграла роль в фильме своего партнера Райана Гослинга.

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48-летняя американская актриса Ева Мендес рассказала, почему взяла паузу в карьере. Об этом пишет Hola.

Звезда фильмов "Женщины" и "Двойной форсаж" прекратила сниматься в 2014 году. Ее последняя роль была в картине "Потерянная река", режиссером и сценаристом которого стал ее возлюбленный, канадский киноактер Райан Гослинг.

В новом подкасте звезда экранов призналась, что она не покинула актерскую карьеру, а просто перестала играть роли, потому что ей не нравилось все, что ей предлагали. Также она рассказала о возможности возвращения на большой экран.

[ + – ] Ева Мендес

"Я просто, знаете… Я взяла отпуск, чтобы побыть с детьми, потому что они были такими маленькими. Сейчас им шесть, а нашему старшему только исполнилось восемь", — сказал Мендес.

В частности, актриса рассказала, что иногда знала, что роль неудачная, даже прочитав страницу сценария.

[ + – ] Ева Мендес

"Иногда есть страница. Если персонаж представлен, и вы понимаете, что я имею в виду?" – отметила Мендес.

Хотя Ева Мендес не снималась в последнее время в фильмах, она активно присутствует в социальных сетях и различных бизнесах, которые делают ее счастливой.

Напомним, как проходит рутина семейной жизни Евы Мендес и Райана Гослинга.

Также Фокус писал об отношении Евы Мендес к съемкам ее возлюбленного Райана Гослинга с Марго Робби в новом фильме "Барби".