"Это мой Кен". Что Ева Мендес думает о съемках Райана Гослинга с Марго Робби

Герой американских боевиков предстал в довольно необычном образе и роли.

48-летняя американская актриса Ева Мендес рассказала, что думает о новой роли своего мужа, актера Райана Гослинга в фильме "Барби". Об этом пишет Marie Claire.

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Во время выступления в The One Show 41-летний Райан рассмеялся, когда ведущий спросил, мог ли он подумать, что изображения актера и его партнерши по фильму Марго Робби станут "самыми популярными кадрами на планете". А относительно своей жены, Евы Мендес, Гослинг ответил следующее:

"Она очень поддерживала. Она поддерживает мою Kenergy. Она создала хэштег "Это мой Кен", что для меня очень многое означало", — откровенно рассказал американский актер.

Ева Мендес в своем Instagram поделилась первым официальным фото Гослинга в роли Кена, на котором он предстал с новым цветом волос и опираясь на ярко-розовый столб.

"Итак. Ф. Смешной. Итак. Ф. Классный. Я очень рада, что вы увидите это… #Thatsmyken", — подписала публикацию американская актриса.

[ + – ] Райан Гослинг в роли Кена

Марго Робби и Райан Гослинг активно работают над фильмом американской сценаристки Греты Гервинг "Барби". Знаменитости с мировым именем предстанут в образах любимой куклы миллионов девочек Барби и ее мужа Кена.

[ + – ] Марго Робби и Райан Гослинг на съемках фильма "Барби" Фото: Getty Images

Райан Гослинг и Ева Мендес начали встречаться в 2011 году после совместных съемок в картине "Пьяная рождественская история". У звездной пары подрастают две дочери — Эсмеральда и Амада. Актерские супруги пытаются держать свою личную жизнь подальше от публики и папарацци.

Напомним, Ева Мендес откровенно рассказала об особенностях семейного быта с Райаном Гослингом.

Также Фокус писал о курьезной ситуации на съемочной площадке фильма "Барби".