"Це мій Кен". Що Єва Мендес думає про зйомки Раяна Гослінга з Марго Роббі

Герой американських бойовиків постав у доволі незвичному образі та ролі.

48-річна американська акторка Єва Мендес розповіла, що думає про нову роль свого чоловіка, актора Раяна Гослінга у фільмі "Барбі". Про це пише Marie Claire.

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Під час виступу в The One Show 41-річний Раян розсміявся, коли ведучий запитав, чи міг він подумати, що зображення актора та його партнерки по фільму Марго Роббі стануть "найпопулярнішими кадрами на планеті". А щодо своєї дружини, Єви Мендес, Гослінг відповів таке:

"Вона дуже підтримувала. Вона підтримує мою Kenergy. Вона створила хештег "Це мій Кен", що для мене дуже багато означало", — відверто розповів американський актор.

Єва Мендес у своєму Instagram поділилася першим офіційним фото Гослінга в ролі Кена, на якому він постав з новим кольором волосся та опираючись на яскраво-рожевий стовп.

"Отже. Ф. Смішний. Отже. Ф. Класний. Я дуже рада, що ви побачите це… #Thatsmyken", — підписала публікацію американська акторка.

[ + – ] Раян Гослінг у ролі Кена

Марго Роббі та американський актор Раян Гослінг наразі активно працюють над фільмом американської сценаристки Грети Гервінг "Барбі". Знаменитості зі світовим іменем постануть в образах улюбленої ляльки мільйонів дівчаток Барбі та її чоловіка Кена.

[ + – ] Марго Роббі та Раян Гослінг на зйомках фільму "Барбі" Фото: Getty Images

Раян Гослінг та Єва Мендес почали зустрічатися у 2011 році після спільних зйомок у картині "П'яна різдвяна історія". Наразі в зіркової пари підростають дві доньки — Есмеральда та Амада. Акторське подружжя намагається тримати своє особисте життя подалі від публіки та папараці.

Нагадаємо, Єва Мендес відверто розповіла про особливості сімейного побуту з Раяном Гослінгом.

Також Фокус писав про курйозну ситуацію на знімальному майданчику фільму "Барбі".