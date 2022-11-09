Єва Мендес зізналася, чому перестала зніматися в кіно

Зірка екранів востаннє зіграла роль у фільмі свого партнера Раяна Гослінга.

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48-річна американська акторка Єва Мендес розповіла, чому взяла паузу в кар'єрі. Про це пише Hola.

Зірка фільмів "Жінки" та "Подвійний форсаж" припинила зніматися у 2014. Її остання роль була в картині "Загублена ріка", режисером і сценаристом якого став її коханий, канадський кіноактор Раян Гослінг.

У новому подкасті зірка екранів зізналася, що вона не пішла з акторської кар’єри, а просто перестала грати ролі, тому що їй не подобалося все, що їй пропонували. Також вона розповіла про можливість повернення на великий екран.

[ + – ] Єва Мендес

"Я просто, знаєте… Я взяла відпустку, щоб побути з дітьми, тому що вони були такими маленькими. Зараз їм шість, а нашому старшому щойно виповнилося вісім", — сказав Мендес.

Зокрема акторка розповіла, що інколи знала, що роль не вдала, навіть прочитавши сторінку сценарію.

[ + – ] Єва Мендес

"Іноді є сторінка. Якщо персонаж представлений, і ви розумієте, що я маю на увазі?" — зазначила Мендес.

Хоча Єва Мендес не знімалася останнім часом у фільмах, вона активно присутня в соціальних мережах і в різних бізнесах, які роблять її щасливою.

Нагадаємо, як проходить рутина сімейного життя Єви Мендес та Раяна Гослінга.

Також Фокус писав про ставлення Єви Мендес до зйомок її коханого Раяна Гослінга та Марго Роббі у новому фільмі "Барбі".