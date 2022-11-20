Об отношениях звездной пары стало известно еще в 2011 году.

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48-летняя американская актриса Ева Мендес официально вышла замуж за Райана Гослинга. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленная легендарного актера накануне появилась на шоу Today, где случайно подтвердила слухи об их тайной женитьбе. Звезда экранов рассказывала о своей поездке в Австралию и проговорилась о своем новом семейном статусе.

"Все такие гостеприимные. Мой муж Райан здесь. Мы отлично проводим время", — отметила Ева Мендес.

[ + – ] Ева Мендес Фото: evamendes

Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились в 2011 году. Актерские супруги снимались в фильме "Пьяная рождественская история". Сразу через несколько месяцев после знакомства они начали жить вместе, однако за более чем 10 лет не узаконили свои отношения.

Звездная пара воспитывает двоих детей — дочерей Эсмеральду и Амаду.

По словам американской актрисы, ее муж часто помогает на кухне, отлично готовит и убирает. И хотя они пытаются держать свою личную жизнь за семью замками, иногда пресса узнает интересные подробности быта звезд.

Напомним, Ева Мендес намекнула на свадьбу с Райаном Гослингом. Знаменитость сделала татуировку с фамилией мужа.

Также Фокус писал о причинах, почему Ева Мендес перестала сниматься в кино.