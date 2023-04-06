Ева Мендес поделилась редкими фото с Райаном Гослингом

Актриса поздравила своего возлюбленного с годовщиной выхода их совместного фильма.

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49-летняя американская актриса Ева Мендес поделилась редкими фото со своим мужем Райаном Гослингом. Звезда экрана обратилась к возлюбленному в Instagram-аккаунте с 4 млн подписчиков.

Мендес опубликовала карусель кадров, на которой она и 42-летний Гослинг снимаются в фильме "Место под соснами", вышедшем на экраны в 2012 году.

Актриса написала "Люк и Ромина" (имена их персонажей) в подписи и поделилась, что ее подруга Сандра Кондито сообщила, что "прошло 10 лет с момента выхода этого фильма".

"Ощущение, будто много жизней назад", — написала возлюбленная канадского актера.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Фильм для пары стал особенным, поскольку во время съемок проекта они с Гослингом и познакомились. Знаменитости вместе уже много лет и стали родителями двух дочерей — 8-летней Эсмеральды и 6-летней Амады.

Несмотря на то, что история любви Евы Мендес и Райана Гослинга длится более десяти лет, только в 2022 они официально заключили брак. Пара пытается держать свою личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

Напомним, Ева Мендес официально вышла замуж за Райана Гослинга.

Также Фокус писал об обручальном кольце Евы Мендес после свадьбы с Гослингом.