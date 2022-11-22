Ева Мендес показала свое обручальное кольцо (фото)

Райан Гослинг и Ева Мендес официально поженились спустя более 10 лет отношений.

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48-летняя американская актриса Ева Мендес показала свое обручальное кольцо. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экранов заметили на выходе из салона красоты Double Bay в Сиднее. На безымянном пальце правой руки актрисы красуется роскошное золотое обручальное кольцо. Кроме того, жена Райана Гослинга выбрала для выхода белую рубашку, топ, штаны и массивные очки. В руках она держала сумку светло-горчичного оттенка.

Волосы Евы Мендес были распущены.

[ + – ] Ева Мендес

Райан Гослинг и Ева Мендес встречаются более 10 лет, однако об узаконении отношений звездной пары официально не было известно вплоть до 2022. Только осенью этого года Ева Мендес сначала сделала татуировку с фамилией актера, а затем случайно проговорилась на одном из ток-шоу, назвав Райана Гослинга своим мужем.

Супруги воспитывают двух общих детей — Эсмеральду и Амаду.

[ + – ] Ева Мендес и Райан Гослинг

В общем, американские звезды пытаются держать личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг официально узаконили свои отношения.

Также Фокус писал о татуировке Евы Мендес с фамилией ее возлюбленного.