Ева Мендес показала свое обручальное кольцо (фото)
Райан Гослинг и Ева Мендес официально поженились спустя более 10 лет отношений.
48-летняя американская актриса Ева Мендес показала свое обручальное кольцо. Об этом пишет Daily Mail.
Звезду экранов заметили на выходе из салона красоты Double Bay в Сиднее. На безымянном пальце правой руки актрисы красуется роскошное золотое обручальное кольцо. Кроме того, жена Райана Гослинга выбрала для выхода белую рубашку, топ, штаны и массивные очки. В руках она держала сумку светло-горчичного оттенка.
Волосы Евы Мендес были распущены.
Райан Гослинг и Ева Мендес встречаются более 10 лет, однако об узаконении отношений звездной пары официально не было известно вплоть до 2022. Только осенью этого года Ева Мендес сначала сделала татуировку с фамилией актера, а затем случайно проговорилась на одном из ток-шоу, назвав Райана Гослинга своим мужем.
Супруги воспитывают двух общих детей — Эсмеральду и Амаду.
В общем, американские звезды пытаются держать личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг официально узаконили свои отношения.
Также Фокус писал о татуировке Евы Мендес с фамилией ее возлюбленного.