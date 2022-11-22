Єва Мендес показала свою обручку (фото)

Раян Гослінг та Єва Мендес офіційно одружилися через понад 10 років стосунків.

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48-річна американська акторка Єва Мендес показала свою обручку. Про це пише Daily Mail.

Зірку екранів помітили на виході із салону краси Double Bay у Сіднеї. На безіменному пальці правої руки акторки красується розкішна золота обручка. Окрім цього, уже дружина Раяна Гослінга обрала для виходу білу сорочку, топ, штани та масивні окуляри. У руках вона тримала сумку світло-гірчичного відтінку.

Волосся Єви Мендес було розпущене.

[ + – ] Єва Мендес

Раян Гослінг та Єва Мендес зустрічаються понад 10 років, проте про узаконення стосунків зіркової пари офіційно не було відомо аж до 2022. Лише восени цього року Єва Мендес спочатку зробила татуювання з прізвищем актора, а потім випадково проговорилася на одному з токшоу, назвавши Раяна Гослінга своїм чоловіком.

Подружжя виховує двох спільних дітей — Есмеральду та Амаду.

[ + – ] Єва Мендес та Раян Гослінг

Загалом американські зірки намагаються тримати особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів.

Нагадаємо, Єва Мендес та Раян Гослінг офіційно узаконили свої стосунки.

Також Фокус писав про татуювання Єви Мендес з прізвищем її коханого.