Єва Мендес зізналася, чому не виходить на червоні доріжки з Раяном Гослінгом

Зіркова пара разом понад 10 років, проте їх доволі рідко можна помітити на публіці.

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49-річна американська акторка Єва Мендес розповіла про унікальну причину, чому вона та її коханий Райан Гослінг не з’являються разом на червоних доріжках. Коментар-пояснення зірка екрану залишила у своєму Instagram.

Мама двох, у якої з актором "Барбі" є доньки Есмеральда, 8 років, і Амада, 6 років, настільки дорожить своїм особистим життям, що не дозволяє громадськості бачити її та Гослінга разом.

Після того, як Мендес опублікувала в Instagram фото з першого спільного фільму пари "Місце під соснами", під час якого в них зав’язався роман, її запитали, чому вона більше не публікує знімків із 42-річним актором.

Єва Мендес зізналася, чому не виходить на червону доріжку з Раяном Гослінгом

"Який класний коментар, дякую", — написала 49-річна Мендес у відповідь на прохання фана, щоб вона з’явилася на червоній доріжці для нового фільму Гослінга "Барбі". "Але ми не робимо ці речі разом".

"Як і ці фотографії, які я публікувала, мені зручно публікувати лише тому, що вони вже є", — додала акторка.

Єва Мендес та Раян Гослінг Фото: Getty Images

У наступному коментарі до того ж допису Мендес додала, що лише один раз з’явилася на червоній доріжці зі своїм коханим.

"Ой, зачекайте — для тих, хто може спіймати мене на "брехні" — ми лише один раз були разом на червоній доріжці, коли рекламували цей фільм", — зазначила вона.

Коли Мендес попросили пояснити, чому їй незручно публікувати фотографії пари разом, вона написала: "Під "незручно" я маю на увазі розголошення нашого дуже особистого життя, яке ми цінуємо. Я все ще дуже хочу зняти з ним ще один фільм…♥️".

Нагадаємо, Єва Мендес розповіла про стосунки з Раяном Гослінгом.

Також Фокус писав про обручку Єви Мендес.