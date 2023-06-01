Райан Гослинг поделился редким комментарием о Еве Мендес

Актер признался, что возлюбленная кардинально изменила его жизнь.

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42-летний канадский актер Райан Гослинг рассказал, как Ева Мендес изменила его отношение к вопросу семьи. Об этом пишет GQ.

Актер, обычно очень осторожно относящийся к своей личной жизни, рассказал в новом интервью немного о жене Еве Мендес и их решении иметь общих детей.

Новый Кен был изображён на обложке свежего журнала GQ. Он рассказал, что встреча с Евой Мендес оказалась решающим событием для его будущего.

"Когда вы спросили меня о Еве и детях, я, кажется, сказал, что не думал о детях, пока она не сказала, что беременна. Это не совсем так", – сказал он, ссылаясь на предварительный разговор с интервьюером. "Я не хотел преувеличивать, но теперь я тоже не хочу искажать. Я имею в виду, это правда, что я не думал о детях до того, как встретил ее, но после того, как я встретил Еву, я понял, что просто не хочу иметь детей без нее".

Райан Гослинг

Гослинг и Мендес познакомились на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли родителей ребенка. Актер сказал, что этот пример того, как двое были родителями, помог ему понять, чего он хочет в реальной жизни.

"Я понял, что это будет жизнь, с которой мне действительно повезет", — признался Гослинг.

Райан Гослинг

Сейчас звездная пара воспитывает двух наследниц — Эсмеральду и Амаду.

Напомним, Ева Мендес примерила футболку с Райаном (Кеном) Гослингом.

Также Фокус писал о причине, почему Ева Мендес и Райан Гослинг не выходят вместе на красные дорожки.