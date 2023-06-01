Раян Гослінг поділився рідкісним коментарем про Єву Мендес

Актор зізнався, що кохана кардинально змінила його життя.

Related video

42-річний канадський актор Раян Гослінг розповів, як Єва Мендес змінила його ставлення до питання родини. Про це пише GQ.

Актор, який зазвичай дуже обережно ставиться до свого особистого життя, розповів у новому інтервʼю трохи про дружину Єву Мендес та їхнє рішення мати спільних дітей.

Новий Кен був зображений на обкладинці свіжого журналу GQ. Він розповів, що зустріч з Євою Мендес виявилася вирішальною подією для його майбутнього.

"Коли ви запитали мене про Єву та дітей, я, здається, сказав, що не думав про дітей, поки вона не сказала мені, що вагітна. Це не зовсім так", – сказав він, посилаючись на попередню розмову з інтерв’юером. "Я не хотів перебільшувати, але тепер я також не хочу спотворювати. Я маю на увазі, це правда, що я не думав про дітей до того, як зустрів її, але після того, як я зустрів Єву, я зрозумів, що просто не хочу мати дітей без неї".

Раян Гослінг

Гослінг і Мендес познайомилися на зйомках фільму "Місце під соснами", де вони зіграли батьків дитини. Актор сказав, що цей приклад того, як вони двоє були батьками, допоміг йому зрозуміти, чого він хоче в реальному житті.

"Я зрозумів, що це буде життя, з яким мені справді пощастить", — зізнався Гослінг.

Раян Гослінг

Наразі зіркова пара виховує двох спадкоємиць — Есмеральду та Амаду.

Нагадаємо, Єва Мендес приміряла футболку з Раяном (Кеном) Гослінгом.

Також Фокус писав про причину, чому Єва Мендес та Раян Гослінг не виходять разом на червоні доріжки.