Єва Мендес приміряла футболку з Раяном Гослінгом у ролі Кена (фото)

Уже влітку 2023 на екрани вийде фільм "Барбі" з Гослінгом та Марго Роббі в головних ролях.

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49-річна американська акторка Єва Мендес приміряла футболку із зображенням свого чоловіка Раяна Гослінга в ролі Кена. Знімками мама двох ділиться в Instagram.

Зірка екрану пишається новою роллю свого коханого у фільмі "Барбі" і демонструє підтримку, одягнувши футболку з Гослінгом.

Мендес написала: "Отримала справжню велику Kenergy. Бо дівчата теж гравці".

Фільм "Барбі" зʼявиться в кінотеатрах 2 липня 2023, а в головних ролях також були Марго Роббі, Ісса Рей, Америка Феррера, Дуа Ліпа тощо.

Шанувальники з нетерпінням чекали побачити Раяна та Єву під час прем’єри "Барбі", оскільки вони лише один раз ходили разом по червоній доріжці під час випуску свого спільного фільму 2012 року "Місце під соснами". Власне, під час зйомок цієї картини знаменитості і познайомилися.

Втім, спільного виходу Гослінга і Мендес не станеться після того, як кубинсько-американська акторка заявила, що не буде присутньою.

"Який класний коментар, дякую. Але ми не робимо ці речі разом", – відповіла вона раніше фоловеру.

Єва Мендес

Чи виведе Раян Гослінг своїх дочок на червону доріжку, також невідомо, проте у 2022 актор розповів, як вони відреагували, коли дізналися, що він грає Кена.

"Вони не можуть зрозуміти, чому я хочу грати Кена, тому що ніхто не грає з Кеном! Але тому ми повинні розповісти його історію", – пожартував він.

Єва Мендес та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Мендес розповіла про стосунки з Раяном Гослінгом.

Також Фокус писав про рідкісні фото Раяна Гослінга та Єви Мендес.