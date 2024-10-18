"Я кричу": Ева Мендес рассказала о воспитании детей с Райаном Гослингом

Звездная пара состоит в отношениях с 2011 года. Они воспитывают двух дочерей.

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50-летняя американская актриса Ева Мендес дала редкий комментарий о воспитании детей с Райаном Гослингом, 43. Секретами семейной жизни звезда "Форсажа" поделилась в подкасте Parenting & You.

Мендес призналась, что ее стиль воспитания является "несправедливым" к детям, когда она рассказала о трудностях воспитания дочерей вместе с мужем Райаном Гослингом. Они являются родителями 10-летней Эсмеральды и 8-летней Амады.

Во время разговора с ведущей подкаста Ева, которая состоит в отношениях с Райаном с 2011 года, рассказала о самой "тяжелой части" воспитания детей и о том, что ей хотелось бы прекратить.

Ева Мендес рассказала о воспитании детей

Актриса сдерживала слезы, признаваясь, что ей "не нравится", когда она "кричит" на своих детей, добавив, что она не хочет, чтобы они росли в "страхе".

В частности, Ева рассказала, что ей нравится работать, находясь в одной комнате со своими детьми, чтобы чувствовать "связь с ними".

Однако она призналась, что огромное количество электронных писем и постоянная потребность внимания детей иногда испытывают ее терпение.

Возлюбленная Райана Гослинга добавила, что, хотя пытается воспитывать детей спокойно, она возвращается к тому, как ее воспитывали родители, то есть через крики.

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

"Я не кричу, когда я им нужна. Я никогда не говорю "заткнитесь". Это не похоже на "подлый" крик, но это не имеет значения. Я кричу. И именно этот крик я считаю таким культурным. Мне трудно пройти и не кричать. Спешить и кричать — это мне труднее всего", — призналась актриса.

Напомним, Ева Мендес покинула актерскую карьеру ради детей и Райана Гослинга.

Также Фокус писал о романтических кадрах Райана Гослинга и Евы Мендес.