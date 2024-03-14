Почему Марго Робби выбрала черное платье для церемонии "Оскар"

Модные критики предполагают, что она поменялась образами со своей коллегой по фильму "Барби" Америкой Феррерой. Ведь раньше Марго всегда носила розовое во время промо-тура.

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Марго Робби удивила своих поклонников на церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье, когда она отказалась от своего фирменного розового цвета Барби в пользу черного платья Versace. Фанаты были разочарованы. Но модные эксперты предположили, что это была дань уважения актрисе Америке Феррере, которая была номинирована на "Оскар". Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя австралийская актриса продемонстрировала свою идеальную фигуру в блестящем, структурированном платье, которое ей подобрал стилист Эндрю Мукамал.

Марго Робби на церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

Но критики бросились в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование по поводу наряда Марго, назвав ее наряд не впечатляющим и не комплиментарным ее фигуре.

"Красная дорожка должна былв принадлежать ей. Это такой скучный наряд", — посетовал один пользователь.

Однако другие пользователи социальных сетей и модные эксперты предположили, что Марго предпочла надеть черное, чтобы позволить своей партнерше по фильму, 39-летней Америке Феррере , которая была номинирована на 96-й церемонии вручения премии Оскар, выделиться в розовом.

Америка Феррера на церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

В отличие от скромной Марго, Феррера выглядела ослепительно в облегающем розовом платье Барби и украшениях Pomellato.

Бледно-розовое платье, расшитое пайетками, идеально сидело на ней, подчеркивая тонкую талию.

Модный критик Холли Агнес отметила, что Марго одевалась во время промо-тура, так как следовало исполнительнице главной роли и носила розовые наряды, в то время как наряды Ферреры были заметно не такими шикарными.

Так что на церемонии вручения "Оскара" коллеги поменялись стилями, чтобы Америка могла блеснуть.

Америка Феррера на церемонии "Оскар"

"Это было совершенно намеренно и правильно", — добавила Холли.

Феррера проиграла в категории "Лучшая женская роль второго плана" Да'Вайн Джой Рэндольф.

Напомним, ранее Фокус писал о самых красивых платьях красной дорожки "Оскара". А также о самых худших. Впрочем, надо отметить, что, в целом, красная дорожка церемонии не было впечатляющей.

Афтерпати "Оскара" поразила куда больше. Там было куда больше селебрити. И они выбрали более яркие и впечатляющие наряды.