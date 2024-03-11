Самое трогательное фото "Оскара": Райан Гослинг и Марго Робби держались за руки на церемонии

В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Оскара" и триумфатором оказался "Оппенгеймер". Но самые яркие моменты церемонии оказались связаны с актерами фильма "Барби".

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Фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" вышли в один день, и даже породили такое забавное поп-явление, как "Барбенгеймер", когда киноманы посещали сначала одну премьеру, а потом и вторую. А потом сравнивали впечатления, хотя биографическая драма про создателя ядерной бомбы и куклу Барби сравнивать невозможно. Но на церемонии "Оскар" триумфатором оказался именно Кристофер Нолан и его творение. "Барби" получила только одну награду – за песню "Для чего я был создан?" Билли Айлиш и ее брата Финнеаса. Однако внимание было приковано к актерам "Барби". И особенно к Райану Гослингу, исполнителю роли Кена. Оказалось, что на церемонии актер, номинированный за роль второго плана, трогательно держался за руку с коллегой Марго Робби, которая сидела позади него. Об этом пишет People.

Впрочем, Гослинг и Робби несколько раз менялись местами. Также Гослинг сменил несколько нарядов. Он появился на красной дорожке в компании своей семьи: сестры Мэнди, матери Донны и отца Валерио. Забавно, но раньше Гослинг и его давняя партнерша Ева Мендес неожиданно признались, что никогда не выходят вместе на красную дорожку. Последний раз они выходили вместе еще в 2012 году.

Райан Гослинг и Марго Робби

Фанаты надеялись, что они посетят вместе "Оскар", но Мендес опровергла это предположение.

"Это мило, спасибо. Но мы не делаем такие вещи вместе", — написала она в ответ на комментарии фанатов.

После Гослинг блистал в черном костюме Gucci с тонкой металлической окантовкой, черной рубашке, и ярко-розовых носках.

Для своего номера, когда он исполнял песню "I'm Just Ken" в стиле Мэрилин Монро, он примерил розовый костюм со стразами и спел вместе с легендарным гитаристом Слэшем.

Райан Гослинг и Слэш Фото: Getty Images

И спел вместе со своими коллегами по фильму, спустившись в зал и прогулявшись вдоль первого ряда, который занимали Грета Гервиг, Америка Феррера и Марго Робби.

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах красной дорожки. Одним из самых спорных платьев стал наряд Марго Робби, которая, явно устав от розовых платьев в стиле Барби, выбрала лаконичное черное платье от Versace. Оно одновременно попало и в список лучших, и список худших.