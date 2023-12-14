Енн Гетевей могла стати Барбі замість Марго Роббі

Проєкт починали реалізовувати ще у 2009 році, проте він не вдався.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей повинна була зіграти Барбі замість Марго Роббі, 33. Про це пише Variety.

Виявилося, що на ранніх етапах створення картини про найпопулярнішу ляльку у світі на головну роль розглядалася саме Гетевей. Режисеркою проєкту під назвою "Дім мрії Барбі" була Алетія Джонс. Фільм повинен був вийти у 2017 році, проте його зйомки так і не сталися. Втім, Енн вважає, що Марго Роббі набагато краще впоралася з роллю.

"Марго просто чудова, і крапка! Те, що вона робить як творча людина і як продюсер, дуже захоплює та надихає… Якби я вірила, що версія, до якої я була прив'язана, могла б це зробити, так, я могла б ставитися до цього по-іншому. Але я щиро вважаю, що їхня версія була найкращою з можливих", — говорить Гетевей.

Раян Гослінг та Марго Роббі у фільмі "Барбі" Фото: Warner Bros.

Режисеркою картини 2023 року стала Ґрета Ґервіг. Її фільм про ляльку Барбі з екзистенційною кризою зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів.

Головна роль дісталася австралійці Марго Роббі, а її бойфренда зіграв Раян Гослінг.

Марго Роббі у фільмі "Барбі" Фото: Warner Bros. Pictures

Нагадаємо, Марго Роббі та Раян Гослінг разом зʼявилися на публіці.

Також Фокус писав про реакцію Марго Роббі на успіх фільму "Барбі".