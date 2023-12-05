Енн Гетевей зʼявилася на публіці у вінтажній сукні Valentino (фото)

На червоній доріжці знаменитість супроводжував співзасновник модного дому.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей зʼявилася на публіці у вінтажній сукні Valentino s/s 1993 Couture. Про це пише People.

Зірка екрану напередодні прибула на Fashion Awards у Королівському Альберт-голі в Лондоні в компанії голови Valentino та співзасновника модного дому Джанкарло Джамметті.

Для урочистої події Гетевей одягла вінтажну модну сукню відтінку слонової кістки від італійського дому моди з ребристими деталями, що створюють геометричні фігури. Вбрання мало глибоке декольте з відкритими плечима, короткі рукави та багатошарову спідницю, прикрашену дрібними білими перлами. Останній шар спідниці був зроблений з легкого білого тюлю, який спадав аж до червоної доріжки.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Акторка додала до вечірнього аутфіту діамантовий ланцюжок-кольє, сережки та каблучку з камінням. Волосся мама двох дітей залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Тим часом 85-річний Джанкарло Джамметті зʼявився у Лондоні в чорному діловому костюмі з білою сорочкою та чорною краваткою, позуючи в обіймах американської акторки.

Енн Гетевей та Джанкарло Джамметті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Енн Гетевей зʼявилася на публіці в сукні з останньої колекції Versace.

Також Фокус писав про ставлення Енн Гетевей до старіння.