Енн Гетевей дала рідкісний коментар про свій шлюб

Акторка та її обранець одружені з 2011 року та виховують двох синів.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей розповіла про своє особисте життя. Подробицями шлюбу з Адамом Шульманом, 42, зірка фільму "Диявол носить Prada" поділилася в шоу Дрю Беррімор.

"Я не чекаю, що він доповнить мене, а він не очікує, що я доповню його. Я сама по собі, він сам по собі. Окремо ми ціле, але разом ми щось більше", — розповіла мама двох дітей.

Окрім цього, Енн зізналася, що її чоловік може бути реінкарнацією Вільяма Шекспіра, а дружину поета звали так само, як акторку.

Енн Гетевей

Зірка фільму "Інтерстеллар" та її обранець познайомилися у 2008 році на вечірці у спільних друзів. За кілька місяців пара зустрілася знову і почала романтичні стосунки. У 2011 закохані оголосили про заручини і через рік уклали офіційний союз. У 2016 акторка народила первістка Джонатана Роуза Бенкса, а у 2019 на світ зʼявився другий спадкоємець зіркової пари — Джек Шульман.

Енн Гетевей та Адам Шульман Фото: Getty Images

Особисте життя знаменитість тримає якомога далі від уваги публіки, практично не розповідаючи про чоловіка та дітей.

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала Енн Гетевей із 41-річчям.

Також Фокус писав про появу акторки на обкладинці глянцю у відвертому образі.