Сальма Хаєк публічно звернулася до Енн Гетевей (фото)

Зірка "Інтерстеллара" відзначила 41-й день народження.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк привітала з днем народження свою колегу по цеху Енн Гетевей. Кадрами з іменинницею зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

"З днем народження, Енн Гетевей. Сподіваюся, твій день такий чудовий, як ти", — написала зірка фільму "Фріда" та показала кілька кадрів з уродженкою Брукліна. Зокрема з Met Gala-2023, який іменинниця відвідала в розкішній білосніжній сукні Versace.

12 листопада 2023 року Енн Гетевей виповнився 41 рік.

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Сальма Хаєк та Енн Гетевей Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Іменинниця відома ролями в низці популярних фільмів. Зокрема Гетевей знялася в двох частинах "Щоденників принцеси" з Джулією Ендрюс, картинах "Диявол носить Prada" з Меріл Стріп, "Стажер" з Робертом Де Ніро, "Інтерстеллар" з Меттью Макконагі тощо.

З 2012 року знаменитість одружена з продюсером Адамом Шульманом, від якого виховує двох дітей — синів Джонатана та Джека.

Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada"

Нагадаємо, Енн Гетевей вийшла у світ у стильному джинсовому ансамблі.

Також Фокус писав про ставлення Енн Гетевей до старіння.