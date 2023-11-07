Енн Гетевей зʼявилася на публіці в джинсовому ансамблі (фото)

Знаменитість приєдналася до гостей CFDA Fashion Awards.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей зʼявилася на публіці у вечірньому джинсовому ансамблі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Стажер" відвідала церемонію CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку в понеділок, 6 листопада 2023 року.

Гетевей обрала аутфіт від Ральфа Лорена, відвідавши зірковий вечір, який відбувся в Американському музеї природної історії.

Образ Енн складався з темно-синього топа на ґудзиках і джинсової спідниці максі з романтичним квітковим принтом і плавним шлейфом.

Американська акторка підкреслила образ діамантовим намистом із вбудованим дорогоцінним каменем сапфірового відтінку та двома ефектними сережками.

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Енн Гетевей Фото: Getty Images

Знаменитість розпустила своє довге чорне волосся та зробила легкий вечірній макіяж з акцентом на очі.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Енн — лише одна з низки зірок, які відвідали захід, серед них також були Кім Кардашʼян, Емілі Ратаковскі та Демі Мур.

CFDA Awards — це щорічне свято талантів американської індустрії моди. Ведучою заходу стала Сара Джессіка Паркер.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Нагадаємо, Енн Гетевей продемонструвала розкішну сукню від Versace.

Також Фокус писав про початок співпраці Енн Гетевей та відомого японського косметичного бренду.