"Інше слово для життя": Енн Гетевей висловилася про старіння

Знаменитість зізналася, які компліменти сприймає негативно.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей розповіла про свої погляди на старіння, красу та те, які емоції викликають у неї компліменти. Зірка фільму "Щоденники принцеси" дала інтерв’ю People.

Знаменитість зізналася, що люди продовжують говорити їй, що "вона витончено старіє", коли акторка про це навіть не думає.

"Старіння — це особисте, і ми маємо перестати питати про це жінок. Старіння це просто інше слово для позначення життя. Я почуваюся чудово, я почуваюся краще, ніж у 20 років, тому що я набагато краще дбаю про себе", — зізналася Гетевей, додавши, що вона ретельно підбирає свій раціон харчування та відмовляється від алкоголю.

Енн поділилася, що коли вона вперше потрапила в Голлівуд у юності наприкінці 1990-х років, це була "зовсім інша епоха".

"Було враження, що скеля була неминучою. І ця скеля була досить молодою", — додала вона, зробивши припущення, що скоро переросте свої голлівудські ролі.

Коли Енн було оголошено новим амбасадором бренду Shiseido, вона була надзвичайно рада, дізнавшись, що девіз кампанії буде "потенціал не має віку".

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Енн Гетевей стала обличчям косметичного бренду Shiseido (відео)

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Енн Гетевей Фото: Getty Images

"Знайти своє світло не завжди легко", — каже вона в рекламному відео. "Важко згадати, що навіть тіні можуть привести нас до світла", — зазначила акторка.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Нагадаємо, Енн Гетевей із Зендеєю знялися для рекламного кампейну Bulgari.

Також Фокус писав про рідкісну сімейну прогулянку Енн Гетевей.