Енн Гетевей та Зендея приміряли розкішні коштовності у новій рекламі Bulgari

Відео сповнене квітів, розкішних інтер'єрів та коштовностей.

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40-річна американська акторка Енн Гетевей та її 26-річна колега по цеху Зендея знялися в рекламній кампанії люксового ювелірного будинку Bulgari під назвою "Несподівані дива". Гарний та чуттєвий ролик уже з'явився на каналі бренду.

Режисером відео, яке триває дві з половиною хвилини, є Паоло Соррентіно, італійський кінорежисер, сценарист і письменник, який зняв такі фільми, як "Диво", "Наслідки кохання", "Друг сім'ї", "Молодість" та "Боярська рука".

За сюжетом дві знаменитості одягають різні прикраси Bulgari, милуючись коштовностями, розкиданими по маєтку в Римі, де вони знаходяться. У кадрі Гетевей грає на піаніно з прикрасами Bulgari на пальцях, а Зендея танцює залами розкішного будинку із кольє цього бренду на шиї.

"У пошуках дива немає кінців, є тільки нові початки. Коли приходить світло, все здається можливим. Спочатку холод, але потім приходить тепло та дихання свободи", — кажуть по черзі героїні ролика за кадром.

"Прийміть сердечне запрошення Риму і шукайте радість і диво в кожному моменті, сяючу красу в найдивовижніших місцях – знаючи, що цікавість відкриває нам нескінченність блаженних можливостей", – йдеться у підписі до відео.

Bulgari свого часу працював і з іншими знаменитостями у якості послів бренду, зокрема з канадським актором Александром Людвігом, який прославився своєю роллю Катона в "Голодних іграх". Торік бренд також призначив індійську акторку та співачку Пріянку Чопру-Джонас послом свого бренду та підписав контракт з Лісою з корейської жіночої групи BLACKPINK.

Раніше Фокус писав, що на виставці Високого ювелірного мистецтва в Італії Зендея у коштовностях Bulgari повторила культовий образ принцеси Діани.