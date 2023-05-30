Энн Хэтэуэй и Зендея примерили роскошные драгоценности в новой рекламе Bulgari

Видео преисполнено цветов, роскошных интерьеров и драгоценностей.

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40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй и ее 26-летняя коллега по цеху Зендея снялись в рекламной кампании люксового ювелирного дома Bulgari под названием "Неожиданные чудеса". Красивый и чувственный ролик уже появился на канале бренда.

Режиссером видео, которое длится две с половиной минуты, является Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссер, сценарист и писатель, снявший такие фильмы, как "Диво", "Последствия любви", "Друг семьи", "Молодость" и "Рука Бога".

По сюжету две знаменитости надевают разные украшения Bulgari, любуясь драгоценностями, разбросанными по поместью в Риме, где они находятся. В кадре Хэтэуэй играет на пианино с украшениями Bulgari на пальцах, а Зендея танцует по роскошному дому с ожерельями этого бренда на шее.

"В поисках чуда нет концов, есть только новые начала. Когда приходит свет, все кажется возможным. Сначала холод, но потом приходит тепло и дыхание свободы", – говорят по очереди героини ролика за кадром.

"Примите сердечное приглашение Рима и ищите радость и чудо в каждом моменте, сияющую красоту в самых удивительных местах — зная, что любопытство открывает нам бесконечность блаженных возможностей", – гласит подпись к видео.

Bulgari в свое время работал и с другими знаменитостями в качестве послов бренда, в том числе с канадским актером Александром Людвигом, который прославился своей ролью Катона в "Голодных играх". В прошлом году бренд также назначил индийскую актрису и певицу Приянку Чопру-Джонас послом своего бренда и заполучил Лису из корейской женской группы BLACKPINK.

Ранее Фокус писал, что на выставке Высокого ювелирного искусства в Италии Зендея в драгоценностях Bulgari повторила культовый образ принцессы Дианы.