Зендея в драгоценностях Bulgari повторила культовый образ принцессы Дианы

Актриса не первый год является амбассадором Bulgari.

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Американская актриса и певица Зендея в свои 26 лет является востребованной не только на съемочной площадке, но и в сфере моды, поскольку давно стала иконой стиля. Девушка демонстрирует на красных дорожках наряды, которые потом долго обсуждаются фэшн-критиками. Поэтому неудивительно, что актриса оказалась в числе приглашенных на выставку ювелирного бренда Bulgari в Венеции, Италия, где была представлена коллекция Высокого ювелирного искусства Mediterranea

Зендея выглядела на миллион. Она выбрала черное облегающее платье-"русалку" от Richard Quinn с вырезом в форме сердца и открытыми плечами, чтобы по-настоящему продемонстрировать свои украшения Bulgari. Актриса уже не первый год является амбассадором этого бренда.

Зендея в платье от Richard Quinn Фото: Getty

Обозреватели обратили внимание не только на элегантный образ Зендеи, а и нашли отсылку на похожее платье принцессы Дианы, в котором та появилась на публике после развода с принцем Чарльзом.

Принцесса Диана в "платье мести" Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская танцует с Джоном Траволтой Фото: Getty Images

Правда, даже тут мнения разделились, поскольку многие решили, что платье – дань уважения покойной принцессе Уэльской, но не "платью мести", а ансамблю, в котором она в свое время станцевала с Джоном Траволтой в Белом доме.

Ранее Фокус писал, что на выставке ювелирного дома были и другие его посланники – Приянка Чопра и Энн Хэтэуэй.