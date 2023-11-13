Сальма Хаєк продемонструвала стильний костюм-трійку (фото)

Знаменитість, яка народилася в Мексиці, відвідала вечір, присвячений її рідній культурі.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк продемонструвала стильний штанний костюм небесного відтінку. Знімками зірка фільму "Дім Ґуччі" ділиться у своєму Instagram з понад 27 млн підписників.

Знаменитість відвідала вечір латиноамериканської культури у Джессіки Альби, 42.

"Дякую @jessicaalba, за теплий та інтимний вечір, який об'єднав, поєднав та відзначив латиноамериканську та іспаномовну спільноту. Я відчула честь бути запрошеною і бути частиною такого значущого вечора", — написала Хаєк.

Для публічної появи вона обрала костюм-трійку ніжно-блакитного відтінку. Акторка поєднала блейзер, жилет та вільні штани з білою сорочкою. Волосся зірка екрану залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж з акцентом на губи. На ногах Хаєк були сріблясті туфлі на платформі.

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Сальма Хаєк відвідала вечір у Джессіки Альби

"Дякую, що прийшла", — написала в коментарях організаторка культурного вечора.

"Наш намір був сприяти культурі, спільноті та зв'язку позитивним чином, щоб об'єднати нашу неймовірну латиноамериканську і іспаномовну родину. Для мене була велика честь розділити простір з такою кількістю легендарних людей", — розповіла про захід Джессіка Альба.

Джессіка Альба організувала вечір латиноамериканської культури

Нагадаємо, Сальма Хаєк приміряла блискучу приталену сукню.

Також Фокус писав про появу на публіці Сальми Хаєк з її чоловіком, 61-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно.