Сальма Хаєк привітала батька з 86-річчям (відео)

Втім, зірку екрану розкритикували її фоловери.

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57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк привітала свого батька з 86-м днем народження. Відео зірка екрану поділилася в Instagram з понад 27 млн підписників.

Бізнесмен ліванського походження Самі Хаєк Домінгес народився 5 листопада 1937 року в Мексиці.

"Тату, яке велике щастя мати можливість відсвяткувати ще один рік. Ще багато шматочків попереду з моїм улюбленим шоколадним тортом", — написала зірка фільму "Вічні".

На відео іменинник задував свічки на торті, у який його "штовхнули" близькі люди. Сальма для сімейної події обрала молочний ансамбль та розпустила волосся.

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Сальма Хаєк привітала батька з 86-річчям

"У тебе занадто гарне відчуття моди", "Нічого приємного робити так і тим більше для літньої людини", "Таку традицію треба виключати з людьми похилого віку. Його зуби майже застрягли в торті", — коментують публікацію фоловери зірки екрану.

Сальма Хаєк з батьком та братом Фото: Getty Images

Зазначимо, що, окрім зіркової доньки, іменинник став батьком сина Самі-молодшого Хаєка, який є дизайнером та художником.

Нагадаємо, Сальма Хаєк з чоловіком сходили на виставку її брата.

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