Сальма Хаєк з чоловіком відвідали виставку (фото)

Зіркове подружжя зʼявилося на публіці в Беверлі-Гіллз.

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57-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк вийшла на публіку з чоловіком, французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, 61. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану і її коханий прийшли підтримати її брата-дизайнера Самі Хаєка на його зірковій виставці в Беверлі-Гіллз у четвер, 2 листопада 2023 року.

Сальма обрала для публічної появи чорний топ, заправлений у металеву сріблясту спідницю, і додала собі зросту сріблястими туфлями на платформі. Її чорне волосся було розпущене.

Тим часом 61-річний французький мільярдер виглядав елегантно в класичному чорному костюмі в тонку смужку. Пара одружена з 2009 року і виховує спільну дочку Валентину Палому Піно, 16 років.

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Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Також у мільярдера є діти від попередніх союзів, зокрема син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Також на заході була 60-річна модель та акторка Демі Мур, яка була в довгій чорній сукні та темних туфлях з гострими носами.

Сальма Хаєк та Демі Мур Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала сина чоловіка від Лінди Євангелісти з днем народження.

Також Фокус писав про секрети краси 57-річної Сальми Хаєк.