Медитації та таємна "зброя": Сальма Гаєк розповіла, що допомагає їй залишатися у формі

57-річна Сальма Гаєк розкриває секрет збереження талії обхватом у 60 см.

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Сальма Гаєк, яка славиться не тільки своїми талантами, а й приголомшливою фігурою, розкрила секрет своєї молодості. І справа не в годинах, проведених у тренажерному залі, як багато хто може підозрювати. Про це пише Hello Magazine.

У нещодавній розмові з Entertainment Tonight 57-річна зірка розповіла, що її секрет не в невпинних фізичних тренуваннях, а в духовній практиці медитації.

Сальма Гаєк Фото: Instagram salmahayek

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Сальма запевняє, що саме медитація, тисячолітня техніка, яка допомагає концентрувати увагу на конкретних думках або діях, допомагає їй зберігати приголомшливу фігуру і тримати себе в тонусі.

Актриса пристрасно захищала цю практику, заявляючи: "Я щиро вірю, що саме медитація підтримує мене у формі. Хоча багато хто ручається за вправи, для мене підтримувати цю дисципліну складно. Навпаки, медитація відчувається як легка прогулянка в парку".

Щодня зірка "Фріди" знаходить час, щоб зануритися в медитацію, насолоджуючись моментами самоаналізу. Зріст Сальми трохи більший за 152 см, а важить вона близько 59 кг і її параметри залишилися тими самими, що й у юності.

Сальма Гаєк Фото: Instagram salmahayek

У липні, кидаючи виклик традиційним процедурам краси, під час захопливої бесіди на подкасті Келлі Ріпи SiriusXM, Сальма спростувала чутки про використання ботокса, пояснивши свій сяючий колір обличчя своєю унікальною технікою медитації.

Вона докладно розповіла про те, як її особиста форма медитації, що відрізняється від традиційного підходу "порожнього розуму", дає їй змогу занурюватися настільки глибоко, що вона може практикувати "годинами, навіть не помічаючи плину часу".

Проте вона не заперечує, що використовує сучасні методи догляду за шкірою. Сальма відверто зізналася, що використовує радіочастотні та мікрочастотні апарати, зазначивши, що вони підтримують пружність її шкіри та зменшують кількість зморшок.

Сальма Гаєк Фото: Instagram salmahayek

Раніше в душевній розмові з Glamour Сальма торкнулася теми старіння, якої багато хто уникає.

Вона зізналася: "Я вважала, що старіння означає менше ролей; але я тут, все ще працюю".

Заглибившись у свій режим догляду за шкірою, вона поділилася своєю секретною зброєю — інгредієнтом під назвою Tepezcohuite, який переважно використовують у Мексиці для лікування опіків через його виняткові регенерувальні властивості шкіри. Сальма підкреслила, що в США його не використовують.

"Коли я презентувала цей інгредієнт американським лабораторіям, вони були вражені, запитуючи, чому його не використовували раніше. Це мій ключ: ніякого ботокса, пілінгів або наповнювачів, тільки чудеса природи", — зазначила актриса.

Далеко від екрану Сальма глибоко віддана своїй родині. Вона та її чоловік, Франсуа-Анрі Піно, генеральний директор люксового конгломерату Kering, є щасливими батьками своєї 15-річної доньки Валентини Піно.

Їхня історія кохання почалася 2007 року з оголошення про заручини, а кульмінацією стало романтичне паризьке весілля в День святого Валентина 2009 року.

Нагадаємо, своє 57-річчя актриса відзначила, опублікувавши фото в чарівному бікіні.