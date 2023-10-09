Медитации и тайное "оружие": Сальма Хайек рассказала, что помогает ей оставаться в форме

57-летняя Сальма Хайек раскрывает секрет сохранения талии обхватом в 60 см.

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Сальма Хайек, которая славится не только своим талантов, но и потрясающей фигурой, раскрыла секрет свой молодости. И дело не в часах, проведенных в тренажерном зале, как многие могут подозревать. Об этом пишет Hello Magazine.

В недавнем разговоре с Entertainment Tonight 57-летняя звезда рассказала, что ее секрет не в неустанных физических тренировках, а в духовной практике медитации.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

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Сальма уверяет, что именно медитация, тысячелетняя техника, которая помогает концентрировать внимание на конкретных мыслях или действиях, помогает ей сохранять потрясающую фигуру и держать себя в тонусе.

Актриса страстно защищала эту практику, заявляя: "Я искренне верю, что именно медитация поддерживает меня в форме. Хотя многие ручаются за упражнения, для меня поддерживать эту дисциплину сложно. Напротив, медитация ощущается как легкая прогулка в парке".

Каждый день звезда "Фриды" находит время, чтобы погрузиться в медитацию, наслаждаясь моментами самоанализа. Рост Сальмы чуть более 152 см, а весит она около 59 кг и ее параметры остались теми же, что и в юности.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

В июле, бросая вызов традиционным процедурам красоты, во время увлекательной беседы на подкасте Келли Рипы SiriusXM, Сальма опровергла слухи об использовании ботокса, объяснив свой сияющий цвет лица своей уникальной техникой медитации.

Она подробно рассказала о том, как ее личная форма медитации, отличающаяся от традиционного подхода "пустого ума", позволяет ей погружаться настолько глубоко, что она может практиковать "часами, даже не замечая течения времени".

Тем не менее она не отрицает, что использует современные методы ухода за кожей. Сальма откровенно призналась, что использует радиочастотные и микрочастотные аппараты, отметив, что они поддерживают упругость ее кожи и уменьшают количество морщин.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Ранее в душевном разговоре с Glamour Сальма затронула тему старения, которую многие избегают.

Она призналась: "Я считала, что старение означает меньше ролей; но я здесь, все еще работаю".

Углубившись в свой режим ухода за кожей, она поделилась своим секретным оружием — ингредиентом под названием Tepezcohuite, который преимущественно используется в Мексике для лечения ожогов из-за его исключительных регенерирующих свойств кожи. Сальма подчеркнула, что в США его не используют.

"Когда я представила этот ингредиент американским лабораториям, они были поражены, задаваясь вопросом, почему его не использовали раньше. Это мой ключ: никакого ботокса, пилингов или наполнителей, только чудеса природы", — отметила актриса.

Вдали от экрана Сальма глубоко предана своей семье. Она и ее муж, Франсуа-Анри Пино, генеральный директор люксового конгломерата Kering, являются счастливыми родителями своей 15-летней дочери Валентины Пино.

Их история любви началась в 2007 году с объявления о помолвке, а кульминацией стала романтическая парижская свадьба в День святого Валентина в 2009 году.

Напомним, свое 57-летие актриса отметила, опубликовав фото в очаровательном бикини.