Сальма Гаєк розповіла про перший вихід на червону доріжку

Актрисі довелося вдягнути чоловічий костюм, бо сукні їй дістати не вдалося.

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Сальма Гаєк — одна з найвідоміших кінозірок у світі, завдяки таким ролям, як "Від заходу до світанку", "Відчайдушний", "Догма", "Дикий, дикий Захід" і "Фріда", і це лише деякі з них. Але в інтерв'ю журналу W Magazine Сальма розповіла про те, як довелося домагатися популярності, про свій найперший вихід на червону доріжку і про зйомки в культовому серіалі "Чорне дзеркало".

Приголомшлива 56-річна акторка почала свою кар'єру в Голлівуді в 1990-х, після того, як вона зробила крок в акторський світ з двома теленовелами Un Nuevo Amanecer і Teresa.

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Сальма Гаєк

Сальма зізналася, що перед зйомками в "Чорному дзеркалі" вона не дивилася цей серіал, бо вважала його страшним.

"Чорне дзеркало" був серіалом, про який говорили всі, але я дійсно боюся всього жахливого. Я не дивилася його, бо потім би не змогла спати", — каже вона.

Після того як її попросили приєднатися до останнього сезону серіалу, 56-річна актриса "набралася сміливості", щоб переглянути кілька епізодів, і їй сподобалося те, що вона побачила. В одній із серій Гаєк грає версію самої себе, актрису, яка грає написану штучним інтелектом версію персонажа, якого грає інша актриса. Для шоу, яке відоме тим, що передбачало жахливі наслідки сучасних технологій, тривожна передумова була особливо пророчою. Незабаром після прем'єри епізоду 15 червня Голлівуд зупинився через страйк, який, серед іншого, сподівається вирішити перспективу ШІ, що насувається.

Актриса зізнається, що коли починала свою кар'єру в кіно, її приваблювали чоловічі персонажі. Не тому, що вона хотіла стати чоловіком, а простотому, що вони, за словами Гаєк, "були єдиними хорошими персонажами в сценаріях".

"Але ми пройшли довгий шлях, і тепер є багато чудових персонажів для жінок. Мені просто так пощастило, що я вижила в цій індустрії і побачила цей момент, коли він настав", — каже Сальма.

Сальму Гаєк досі пам'ятають за її роллю вампірці в картині "Від заходу до світанку", але сама вона ставиться до неї скептично.

"Це була дуже, дуже маленька роль. Мені довелося бути в бікіні половину того короткого часу, що я була на екрані, і мені довелося танцювати зі змією, якої я боялася. Тож це здавалося справді поганою роботою, але на той час вона мені справді була потрібна. Я була приголомшена, коли мої п'ять хвилин на екрані стали такими незабутніми і що люди досі говорять про цей фільм. Не кажучи вже про те, що це був фільм жахів. Мене лякали навіть актори в гримі. Мене налякала власна маска, коли я перетворилася на монстра і побачила себе в дзеркалі", — згадує актриса.

Проривною роллю для неї стала картина "Відчайдушний" (1995) з Антоніо Бандерасом.

Але тоді Сальма Гаєк була настільки маловідомою, що їй навіть не змогли підібрати сукню для її першої голлівудської червоної доріжки.

Сальма Гаєк на своїй першій червоній доріжці Фото: Getty Images

"У мене не було жодних зв'язків. Єдиний контакт у мене був у Hugo Boss, тому я носила чоловічий костюм. Просто тому, що ніхто інший не дав мені нічого вдягнути", — розповіла актриса.

Нагадаємо, кар'єра Сальми Гаєк почалася з теленовели 1988 року "Новий коханець".

Сальма дебютувала в кіно 1993 року в ролі Гати в Mi Vida Loca.

Її проривна роль припала на 1995 рік, коли вона зіграла Кароліну у фільмі Роберта Родрігеса "Відчайдушний" з Антоніо Бандерасом.

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