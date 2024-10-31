58-річна Сальма Гаєк у чорній мінісукні вийшла у світ (фото)

Зірка "Від заходу до світанку" в відвертій короткій сукні продемонструвала струнку фігуру і нестаріючу красу.

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Американо-мексиканська акторка, кінорежисерка і продюсерка Сальма Гаєк продемонструвала гламурний образ, з'явившись 30 жовтня ввечері в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Для свого виходу в місто 58-річна зірка "Чорного дзеркала" обрала монохромне, повністю чорне вбрання. На ній була обтисла мінісукня з довгими рукавами і драпіруванням у ділянці стегон, яка вигідно підкреслювала її струнку фігуру. Свій образ акторка доповнила чорними напівпрозорими колготками і високими шкіряними чобітьми в стилі "Go-Go boots". З прикрас вона одягла масивне кольє-ланцюжок, діамантові сережки і обручку.

Актриса Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Сальма нанесла вечірній макіяж, використовуючи коричневі тіні для повік, чорну підводку, рожеві рум'яна і коралового відтінку глянсову помаду. Зірка Голлівуду розпустила своє чорне довге волосся, зробивши проділ посередині.

Дружину французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно сфотографували, коли вона поверталася в готель The Carlyle разом зі своїм охоронцем.

Нагадаємо, 9 вересня Фокус писав про те, що 58-річна Сальма Гаєк у шикарній сукні вийшла на червону доріжку в Торонто. Зірка серіалу "Однокласники" на Міжнародному кінофестивалі блищала в сукні кольору бордо з паєтками.