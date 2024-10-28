Сальма Хаєк поділилася новими гламурними знімками відпочинку на яхті (фото)

Зірка екрану продовжує балувати себе розкішним відпочинком. Сальма Хаєк часто публікує знімки в купальниках, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

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Знаменита американська і мексиканська акторка Сальма Хаєк у неділю, 27 жовтня, поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram серією фото свого відпочинку на шикарній яхті.

58-річна зірка опублікувала красиві знімки, де вона позує в стильному бікіні на тлі заходу сонця. "Недільний настрій", — лаконічно підписала свої кадри знаменитість.

Хаєк позувала на палубі яхти біля металевих поручнів. На ній було помаранчеве бікіні з хитромудрим візерунком, довга напівпрозора накидка з рукавами і великі чорні сонцезахисні окуляри. У каруселі також представлені два кадри із зображенням обличчя акторки крупним планом: на першому вона посміхається в камеру, а на іншому — дивиться вбік. На всіх знімках її обличчя залишається в тіні, оскільки камера спрямована на сонце. Її чорне волосся укладене м'якими хвилями і спадає їй на плечі.

У коментарях шанувальники розділилися: хтось написав їй комплементи щодо зовнішності, хтось розкритикував за демонстрацію свого багатства, а хтось пригадав їй участь у вечірках Шона "Дідді" Комбза:

"Перше фото просто разюче";

"Сяй яскраво, як сонце! Чудової неділі, королева!";

"На випадок, якщо тобі останнім часом ніхто не говорив, що ти красива";

"Ще один вихід мільярдерів, які демонструють свої багатства";

"Скільки коштує запис, де ти розважаєш виродків на вечірках Дідді?".

Нагадаємо, 30 вересня Фокус писав про те, що Сальма Хаєк з чоловіком-мільярдером відвідала Паризький тиждень моди.