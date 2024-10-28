Сальма Хайек поделилась новыми гламурными снимками отдыха на яхте (фото)

Звезда экрана продолжает баловать себя роскошным отдыхом. Сальма Хайек часто публикует снимки в купальниках, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

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Знаменитая американская и мексиканская актриса Сальма Хайек в воскресенье, 27 октября, поделилась со своими поклонниками в Instagram серией фотографий своего отдыха на шикарной яхте.

58-летняя звезда опубликовала красивые снимки, где она позирует в стильном бикини на фоне заката солнца. "Воскресное настроение", — лаконично подписала свои кадры знаменитость.

Хайек позировала на палубе яхты возле металлических поручней. На ней было оранжевое бикини с замысловатым узором, длинная полупрозрачная накидка с рукавами и большие черные солнцезащитные очки. В карусели также представлены два кадра с изображением лица актрисы крупным планом: на первом она улыбается в камеру, а на другом — смотрит в сторону. На всех снимках ее лицо остается в тени, поскольку камера направлена ​​на солнце. Ее черные волосы уложены мягкими волнами и ниспадают ей на плечи.

В комментариях поклонники разделились: кто-то написал ей комплементы относительно внешности, кто-то раскритиковал за демонстрацию своего богатства, а кто-то припомнил ей участие в вечеринках Шона "Дидди" Комбса:

"Первое фото просто потрясающе";

"Сияй ярко, как солнце! Отличного воскресенья, королева!";

"На случай, если тебе в последнее время никто не говорил, что ты красивая";

"Еще один выход миллиардеров, демонстрирующих свои богатства";

"Сколько стоит запись, где ты развлекаешь уродов на вечеринках Дидди?".

Напомним, 30 сентября Фокус писал о том, что Сальма Хайек с мужем-миллиардером посетила Парижскую неделю моды.