58-летняя Сальма Хайек в черном мини-платье вышла в свет (фото)

Звезда "От заката до рассвета" в облегающем коротком платье продемонстрировала стройную фигуру и нестареющую красоту.

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Американо-мексиканская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек продемонстрировала гламурный образ, появившись 30 октября вечером в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Для своего выхода в город 58-летняя звезда "Черного зеркала" выбрала монохромный, полностью черный наряд. На ней было обтягивающее мини-платье с длинными рукавами и драпировкой в области бедер, которое выгодно подчеркивало ее стройную фигуру. Свой образ актриса дополнила черными полупрозрачными колготками и высокими кожаными сапогами в стиле "Go-Go boots". Из украшений она надела массивное колье-цепочку, бриллиантовые серьги и обручальное кольцо.

Актриса Сальма Хайек Фото: Getty Images

Сальма нанесла вечерний макияж, используя коричневые тени для век, черную подводку, розовые румяна и кораллового оттенка глянцевую помаду. Звезда Голливуда распустила свои черные длинные волосы, сделав пробор посредине.

Жену французского миллиардера Франсуа-Анри Пино сфотографировали, возвращающейся в отель The Carlyle вместе со своим охранником.

Напомним, 9 сентября Фокус писал о том, что 58-летняя Сальма Хайек в шикарном платье вышла на красную дорожку в Торонто. Звезда сериала "Одноклассники" на Международном кинофестивале блистала в платье цвета бордо с пайетками.