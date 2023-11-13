Сальма Хайек продемонстрировала стильный костюм-тройку (фото)
Знаменитость, которая родилась в Мексике, посетила вечер, посвященный ее родной культуре.
57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала стильный брючный костюм небесного оттенка. Снимками звезда фильма "Дом Гуччи" делится в своем Instagram с более чем 27 млн подписчиков.
Знаменитость посетила вечер латиноамериканской культуры у Джессики Альбы, 42.
"Спасибо @jessicaalba, за теплый и интимный вечер, который объединил, соединил и отметил латиноамериканское и испаноязычное сообщество. Я почувствовала честь быть приглашенной и быть частью такого значимого вечера", — написала Хайек.
Для публичного появления она выбрала костюм-тройку нежно-голубого оттенка. Актриса соединила блейзер, жилет и свободные брюки с белой рубашкой. Волосы звезда экрана оставила распущенными и сделала вечерний макияж с акцентом на губы. На ногах Хайек были серебристые туфли на платформе.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
"Спасибо, что пришла", — написала в комментариях организатор культурного вечера.
"Наше намерение было способствовать культуре, сообществу и связи позитивным образом, чтобы объединить нашу невероятную латиноамериканскую и испаноязычную семью. Для меня была большая честь разделить пространство с таким количеством легендарных людей", — рассказала о мероприятии Джессика Альба.
Напомним, Сальма Хайек примерила блестящее облегающее платье.
Также Фокус писал о появлении на публике Сальмы Хайек с ее мужем, 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.