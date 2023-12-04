Энн Хэтэуэй дала редкий комментарий о своем браке

Актриса и ее избранник женаты с 2011 года и воспитывают двух сыновей.

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41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о своей личной жизни. Подробностями брака с Адамом Шульманом, 42, звезда фильма "Дьявол носит Prada" поделилась в шоу Дрю Бэрримор.

"Я не жду, что он дополнит меня, а он не ожидает, что я дополню его. Я сама по себе, он сам по себе. Отдельно мы целое, но вместе мы нечто большее", — рассказала мама двоих детей.

Кроме этого, Энн призналась, что ее муж может быть реинкарнацией Уильяма Шекспира, а жену поэта звали так же, как актрису.

Энн Хэтэуэй

Звезда фильма "Интерстеллар" и ее избранник познакомились в 2008 году на вечеринке у общих друзей. Через несколько месяцев пара встретилась снова и начала романтические отношения. В 2011 влюбленные объявили о помолвке и через год заключили официальный союз. В 2016 актриса родила первенца Джонатана Роуза Бэнкса, а в 2019 на свет появился второй наследник звездной пары — Джек Шульман.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман Фото: Getty Images

Личную жизнь знаменитость держит как можно дальше от внимания публики, практически не рассказывая о муже и детях.

Напомним, Сальма Хайек поздравила Энн Хэтэуэй с 41-летием.

Также Фокус писал о появлении актрисы на обложке глянца в откровенном образе.