Енн Гетевей побоювалася, що її кар'єра в кіно закінчиться до 35 років

41-річна акторка з'явилася в пікантних образах на обкладинці глянцю і дала відверте інтерв'ю.

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Енн Гетевей з'явилася на обкладинці журналу PORTER і дала відверте інтерв'ю. Зірка "Знедолених" зізналася, що пишається своєю сексуальною фотосесією і розповіла про побоювання щодо кар'єри. Зірка думала, що вона перестане зніматися вже до 35 років.

І це не був висновок самої Енн. За словами 41-річної актриси, її попереджали про те, що кар'єра в кіно недовговічна, ще коли вона тільки починала зніматися.

Енн Гетевей

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"Коли я починала в цій галузі в дитинстві, мене попереджали, що моя кар'єра завалиться у віці 35 років, і я знаю, що з цим стикаються багато жінок. За той час, що минув, дедалі більше жінок продовжують роботу, і я вважаю це фантастичним", — зізналася актриса.

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Енн зізналася, що після багатьох років, коли вона сама була своїм найсуворішим критиком, тепер вона вирішила ставитися до себе поблажливо.

Гетевей навчилася не дозволяти тривозі занадто ускладнювати ситуацію. "Будь простіше, люба" — одна з мантр, яку вона використовує кілька разів під час інтерв'ю, кажучи про роботу або вибір одягу.

В інтерв'ю вона зазначила, що завжди прагнула ставити перед собою високу планку, заявивши: "Я завжди відверто говорила про те, що я амбітна людина".

Енн Гетевей

"У мене є цілі та мрії; вони не сильно відрізняються від тих, що були, коли я була молодшою, але я все ще намагаюся їх досягти", — зізналася актриса.

Енн, ймовірно, назавжди стала іконою стилю після того, як зіграла асистентку глави журналу "Подіум" у картині "Диявол носить Prada". Екранізація роману Лорен Вайсбергер, яка раніше працювала асистентом Анни Вінтур у Vogue, стала хітом, а Енн зробила зіркою.

Минулого місяця Енн сказала, що їй дуже б хотілося зробити ще один проєкт з Меріл Стріп, її партнеркою по хіту.

"О боже, мені б це дуже сподобалося. Якби. Якби. Якби... вона не була так зайнята", — поскаржилася актриса в інтерв'ю Entertainment Tonight.

Для журналу PORTER Енн позувала в кількох стильних образах, зокрема в шкіряному пальті Balenciaga, джинсах Bottega Veneta і пікантному бюстгальтері Gucci.

Пізніше вона позувала в міні-сукні Tom Ford і джинсовій куртці в ретро-стилі. Акторка віддала перевагу непомітному макіяжу і природному укладанню.

Енн Гетевей

Нагадаємо, раніше Енн Гетевей вибрала спірне джинсове вбрання від Ральфа Лорена для церемонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку.

Вбрання Енн складалося з темно-синього топа на ґудзиках і довгої джинсової спідниці з квітковим принтом і довгим шлейфом. Зараз сукні з джинсової тканини в моді, але вечірнє вбрання все ще викликає подив у модних критиків.