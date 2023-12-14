Энн Хэтэуэй могла стать Барби вместо Марго Робби

Проект начинали реализовывать еще в 2009 году, однако он не удался.

Related video

41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй должна была сыграть Барби вместо Марго Робби, 33. Об этом пишет Variety.

Оказалось, что на ранних этапах создания картины о самой популярной кукле в мире на главную роль рассматривалась именно Хэтэуэй. Режиссером проекта под названием "Дом мечты Барби" была Алетия Джонс. Фильм должен был выйти в 2017 году, однако его съемки так и не состоялись. Впрочем, Энн считает, что Марго Робби гораздо лучше справилась с ролью.

"Марго просто замечательная, и точка! То, что она делает как творческий человек и как продюсер, очень восхищает и вдохновляет... Если бы я верила, что версия, к которой я была причастна, могла бы это сделать, да, я могла бы относиться к этому по-другому. Но я искренне считаю, что их версия была лучшей из возможных", — говорит Хэтэуэй.

Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби" Фото: Warner Bros.

Режиссером картины 2023 года стала Грета Гервиг. Ее фильм о кукле Барби с экзистенциальным кризисом собрал в мировом прокате более миллиарда долларов.

Главная роль досталась австралийке Марго Робби, а ее бойфренда сыграл Райан Гослинг.

Марго Робби в фильме "Барби" Фото: Warner Bros. Pictures

Напомним, Марго Робби и Райан Гослинг вместе появились на публике.

Также Фокус писал о реакции Марго Робби на успех фильма "Барби".