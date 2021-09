Олівія Родріґо та Джастін Бібер стали тріумфаторами MTV Video Music Awards 2021 (відео)

У Бібера було сім номінацій, а Родріґо отримала три нагороди.

У Нью-Йорку проходить вручення нагород премії MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2021 року. Виконавцем року названий Джастін Бібер. Кращим кліпом стало відео на пісню репера Lil Nas X "Montero (Call Me By Your Name)". Про це повідомляється у Twitter телеканалу MTV.

Бібер також отримав нагороду за краще поп-відео — за композицію Peaches, виконану спільно зі співаком Giveon.

Він же став лідером за кількістю номінацій — сім.

18-річна Олівія Родріґо перемогла в трьох номінаціях: "Пісня року" з треком Drivers License, "Кращий новий артист" і "Кращий виконавець Push". Вона також була фіналісткою у боротьбі за звання виконавця року.

Лауреати MTV Video Music Awards 2021:

відео року — Montero (Call Me By Your Name) (Lil Nas X);

виконавець року — Джастін Бібер;

пісня року — drivers license (Олівія Родріго);

кращий новий артист — Олівія Родріґо;

кращий виконавець Push (програма MTV) — Олівія Родріґо;

найкраща спільна робота — Doja Cat feat. SZA (Kiss Me More).

Нагадаємо, номінантом MTV Video Music Awards була уродженка Одеси, українська режисерка Таня Муіньо. Вона була номінована за скандальний кліп Montero (Call Me By Your Name) виконавця Lil Nas X.