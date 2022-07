Таня Муиньо получила 9 номинаций на MTV Video Music Awards 2022

Украинка давно известна своими успешными сотрудничествами с мировыми знаменитостями.

32-летняя украинская клипмейкер Таня Муиньо получила 9 номинаций на престижной американской премии MTV Video Music Awards 2022. Об этом одесситка рассказала на своей Instagram-странице.

Из девяти сразу три клипа украинки претендуют на победу на MTV Video Music Awards 2022, результаты которой объявят 28 августа 2022 в Нью-Йорке. Это видеоработы для Гарри Стайлза, Cardi B и The Weeknd.

У Тани Муиньо есть все шансы получить такие статуэтки премии — за "Лучшую режиссерскую работу" на клип Гарри Стайлза – As It Was, и "Лучшее видео года" за клип Post Malone и The Weeknd – One Right Now.

@harrystyles – "As It Was"

- видео года

- лучшая режиссура

- лучшее поп-видео

- лучшая кинематография — @nikitakkkuz

- лучшая хореография — @yoann_bourgeois

@normani [email protected] – "Wild Side"

- лучшее R&B видео

- лучшая кинематография — @nikitakkkuz

- лучшая хореография — @itsbankhead

@postmalone & @theweeknd – "One Right Now"

- лучшее видео в коллаборации", — рассказала о номинациях Таня Муиньо.

Таня Муиньо давно сотрудничает с известными голливудскими звездами. После коллабораций с украинскими артистами (Дмитрием Монатиком, Надей Дорофеевой) одесситка начала активно сотрудничать с американскими знаменитостями. Ее клиентами являются The Weeknd, Карди Би, Гарри Стайлз, Lil Nas X, Кэти Перри и другие мировые селебрити.

Одесситку уже поздравили в комментариях подписчики и бывшие клиенты. В частности, Дмитрий Монатик написал: "Yaaaaaassssssss💪🏽💪🏼💪🏻🔥🔥🔥🔥".

