66-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку кинофестиваля в Турине (фото)

На Туринском фестивале Шэрон Стоун была вручена награда. Актриса в элегантном образе с удовольствием позировала для фотографий.

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в стильном наряде 24 ноября вышла на красную дорожку церемонии вручения премии Stelle Della Mole Awards в рамках 42-го Туринского кинофестиваля в Италии, сообщает Daily Mail.

66-летняя звезда "Основного инстинкта", которая недавно снялась вместе с Энди Гарсиа в фильме "Как насчет любви?", выглядела элегантно в белоснежной рубашке на пуговицах, свободном черном пиджаке с атласными лацканами и длинной юбке со шлейфом. В качестве аксессуаров Шэрон надела шелковые перчатки, большие квадратные очки и черные жемчужные серьги. Шэрон завершила свой образ парой блестящих черных сапог и черным клатчем, уверенно позируя на красной дорожке. Актриса зачесала свои короткие светлые волосы назад и нанесла сияющий макияж, слегка выделив скулы розовыми румянами, подчеркнув глаза черной подводкой и накрасив губы блестящей помадой.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

После церемонии Шэрон выглядела довольной и держала свой трофей перед камерами, чтобы сделать быструю фотографию и запечатлеть свое достижение. Пока неизвестно, за что именно она получила награду. Шэрон — мать 19-летнего Лэрда Вонна, а также приемная мать 24-летнего Роана Джозефа, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Филом Бронштейном, и 18-летнего Куинна Келли. Роан пошел по стопам своей матери и вместе с Шэрон снялся в фильме "Как насчет любви?".

Напомним, этим летом Шэрон Стоун удивила фанатов загадочным синяком под глазом. Актриса не сообщила подробностей произошедшего инцидента. Поклонники Шэрон Стоун активно обговаривают ее травму, выдвигая свои теории случившегося.