66-річна Шерон Стоун вийшла на червону доріжку кінофестивалю в Турині (фото)

На Туринському фестивалі Шерон Стоун було вручено нагороду. Актриса в елегантному образі із задоволенням позувала для фотографій.

Американська акторка, продюсерка і колишня модель Шерон Стоун у стильному вбранні 24 листопада вийшла на червону доріжку церемонії вручення премії Stelle Della Mole Awards у межах 42-го Туринського кінофестивалю в Італії, повідомляє Daily Mail.

66-річна зірка "Основного інстинкту", яка нещодавно знялася разом з Енді Гарсіа у фільмі "Як щодо кохання?", мала елегантний вигляд у білосніжній сорочці на ґудзиках, вільному чорному піджаку з атласними лацканами та довгій спідниці зі шлейфом. Як аксесуари Шерон одягла шовкові рукавички, великі квадратні окуляри і чорні перлинні сережки. Шерон завершила свій образ парою блискучих чорних чобіт і чорним клатчем, впевнено позуючи на червоній доріжці. Актриса зачесала своє коротке світле волосся назад і нанесла сяйливий макіяж, злегка виділивши вилиці рожевими рум'янами, підкресливши очі чорною підводкою і нафарбувавши губи блискучою помадою.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

Після церемонії Шерон здавалася задоволеною і тримала свій трофей перед камерами, щоб зробити швидку фотографію та закарбувати своє досягнення. Наразі невідомо, за що саме вона отримала нагороду. Шерон — мати 19-річного Лерда Вонна, а також названа прийомною матір'ю 24-річного Роана Джозефа, якого вона виховує разом із колишнім чоловіком Філом Бронштейном, та 18-річного Квінна Келлі. Роан пішов стопами своєї матері та разом із Шерон знявся у фільмі "Як щодо кохання?".

Нагадаємо, цього літа Шерон Стоун здивувала фанатів загадковим синцем під оком. Актриса не повідомила подробиць інциденту, що стався. Шанувальники Шерон Стоун активно обговорюють її травму, висуваючи свої теорії того, що сталося.