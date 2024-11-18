66-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье посетила Губернаторский бал в Лос-Анджелесе (фото)
Звезда Голливуда поразила поклонников стройной фигурой. Шэрон Стоун, мило улыбаясь, позировала многочисленным фотографам.
Легендарная американская актриса Шэрон Стоун в шикарном наряде посетила 15-й ежегодный Губернаторский бал в Лос-Анджелесе, который состоялся вечером в воскресенье, 17 ноября, сообщает Daily Mail.
66-летняя звезда "Основного инстинкта" прибыла на церемонию в элегантном белом платье до пола с длинными рукавами, разрезом и глубоким вырезом. Облегающее платье из плотной ткани выгодно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Свой образ она дополнила сверкающей брошью в виде стрекозы в верхнем левом углу, а в качестве аксессуара взяла с собой серебряную сумочку. Голливудская звезда была в отличном расположении духа, демонстрируя свой естественный цвет лица с минимальным макияжем. На мероприятии она мило позировала многочисленным фотографам и общалась со своим коллегами.
Звездную вечеринку посетили такие знаменитости, как Том Хэнкс, Рита Уилсон, Дэниел Крейг, Эндрю Гарфилд, Селена Гомес, Даниэль Дэдвайлер, Кевин Костнер, Майки Мэдисон, Гай Пирс, Фелисити Джонс, Марианна Жан-Батист, Ребел Уилсон, Кейт Уинслет, Памела Андерсон и многие другие.
Губернаторский бал — престижное мероприятие, на котором вручают награды Академией кинематографических искусств и наук США. Ею отмечаются выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в киноиндустрию.
Напомним, 18 ноября Фокус также писал, что Кейт Уинслет в элегантном брючном костюме посетила Губернаторский бал.