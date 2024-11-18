66-летняя Шэрон Стоун в облегающем платье посетила Губернаторский бал в Лос-Анджелесе (фото)

Звезда Голливуда поразила поклонников стройной фигурой. Шэрон Стоун, мило улыбаясь, позировала многочисленным фотографам.

Легендарная американская актриса Шэрон Стоун в шикарном наряде посетила 15-й ежегодный Губернаторский бал в Лос-Анджелесе, который состоялся вечером в воскресенье, 17 ноября, сообщает Daily Mail.

66-летняя звезда "Основного инстинкта" прибыла на церемонию в элегантном белом платье до пола с длинными рукавами, разрезом и глубоким вырезом. Облегающее платье из плотной ткани выгодно подчеркнуло стройную фигуру актрисы. Свой образ она дополнила сверкающей брошью в виде стрекозы в верхнем левом углу, а в качестве аксессуара взяла с собой серебряную сумочку. Голливудская звезда была в отличном расположении духа, демонстрируя свой естественный цвет лица с минимальным макияжем. На мероприятии она мило позировала многочисленным фотографам и общалась со своим коллегами.

Актриса Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Звездную вечеринку посетили такие знаменитости, как Том Хэнкс, Рита Уилсон, Дэниел Крейг, Эндрю Гарфилд, Селена Гомес, Даниэль Дэдвайлер, Кевин Костнер, Майки Мэдисон, Гай Пирс, Фелисити Джонс, Марианна Жан-Батист, Ребел Уилсон, Кейт Уинслет, Памела Андерсон и многие другие.

Губернаторский бал — престижное мероприятие, на котором вручают награды Академией кинематографических искусств и наук США. Ею отмечаются выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в киноиндустрию.

Напомним, 18 ноября Фокус также писал, что Кейт Уинслет в элегантном брючном костюме посетила Губернаторский бал.