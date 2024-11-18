Кейт Уинслет в элегантном брючном костюме посетила Губернаторский бал (фото)

Кейт Уинслет, которая прославилась своей ролью в фильме "Титаник", сделала громкую карьеру в Голливуде. Она получила множество наград, включая премию "Оскар", премию "Грэмми", две премии "Эмми" и пять премий "Золотой глобус".

Знаменитая британская актриса Кейт Уинслет в черном костюме была воплощением шика на 15-м ежегодном Губернаторском балу, который состоялся вечером 17 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

49-летняя звезда "Титаника" выглядела элегантно, надев черные расклешенные брюки и сшитый на заказ блейзер. Ее удлиненный жакет был украшен молочного оттенка цветами и изысканной вышивкой. Свой гламурный образ актриса дополнила черными замшевыми туфлями на шпильке и шикарными украшениями. На ней были красивые массивные серьги, несколько браслетов и колец с драгоценными камнями. Кейт собрала свои светлые локоны в элегантную прическу и нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями, черной подводкой и тушью, а губы накрасила розово-персиковой помадой. Уинслет уверенно позировала на красной дорожке бального зала Ray Dolby в Ovation Hollywood и мило общалась с другими знаменитостями.

Актриса Кейт Уинслет Фото: Getty Images

Губернаторский бал — престижное мероприятие, на котором вручают награды Академией кинематографических искусств и наук США. Ею отмечаются выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в киноиндустрию. Это также фактическое место проведения, так называемой, предвыборной кампании для претендентов на "Оскар", поскольку сезон отбора уже в самом разгаре.

В этом году на мероприятии почтили память покойного композитора Куинси Джонса, продюсеров фильмов о Джеймсе Бонде Барбары Брокколи и Майкла Г. Уилсона, режиссера Ричарда Кертиса и директора по кастингу Джульет Тейлор.

Ранее, 19 июля, Фокус писал о том, что "тонущее пальто" Кейт Уинслет из "Титаника" было выставлено на аукцион за рекордную сумму.