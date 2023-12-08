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Авто

Названы самые красивые автомобили 2023 года по мнению британцев (фото)

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Фото: Polestar | Жюри премии похвалили Polestar 4 за смелый дизайн

Объявлены лауреаты премии Car Design Peoples Awards 2023. В этом году в двух главных номинациях одержали победу электрические модели.

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В Британии объявили финалистов премии Car Design Peoples Awards 2023. Жюри конкурса определили самые красивые новые автомобили. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

В 2023 году премию Car Design Peoples Awards пополнили две новые номинации — "Дизайн концепт-кара года" и "За жизненные достижения". Последняя награда присуждается людям, которые внесли наибольший вклад в развитие автоиндустрии.

Победителей определяет комиссия из 16 знаменитых дизайнеров. В этом году в состав жюри вошли директор по дизайну Jaguar Land Rover Массимо Фрасселла и руководитель отдела дизайна интерьеров Volvo Cars Лиза Ривз.

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В лидерах — электрокары: названы лучшие автомобили в мире за 2023 год (фото)
В лидерах — электрокары: названы лучшие автомобили в мире за 2023 год (фото)

За победу в номинации "Лучший дизайн серийного автомобиля 2023 года" боролись сразу 10 моделей. Лидером в этом году стал электромобиль Polestar 4. Эксперты отметили некоторые смелые решения новинки, включая раздельные фары и отсутствие заднего стекла.

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Polestar 4 признали "Самым красивым серийным авто года"
Фото: Polestar

Награду "Дизайн концепт-кара года" присудили Dacia Manifesto. Это компактный внедорожный электромобиль с футуристичным дизайном. Концепт-кар смог опередить модели Citroen Oli и Mercedes Vision One-Eleven.

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Dacia Manifesto стал победителем в номинации "Дизайн концепт-кара года"
Фото: Dacia

В номинации "За жизненные достижения" победу одержал первый руководитель General Motors Design Эд Уэлберн. В 2016 году он ушел на пенсию в возрасте 65 лет, проработав в компании более 40 лет.

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