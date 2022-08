Елтон Джон і Брітні Спірс представили спільний трек

Брітні вже подякувала метру естради за виконану роботу.

40-річна американська поп-співачка Брітні Спірс вирішила нагадати про себе після довгих років мовчання та повернулася в шоу-бізнес із композицією Hold Me Closer ("Тримай мене ближче"), записаною спільно із 75-річним сером Елтоном Джоном.

Hold Me Closer — це інтерпретація класичної пісні Джона Tiny Dancer 1971 року. Оновлений трек спродюсував Ендрю Вотт.

Джон оголосив дату виходу синглу в пості в Instagram, де була представлена розділена фотографія Спірс і його самого в дитинстві. Брітні позувала в рожевій сукні з воланами, а Елтон — сидячи за піаніно.

Спірс відповіла Джону емоційним постом у соцмережі:

"Ви можете посперечатися на свій останній долар, що ЦЯ співпраця покращить мій рік. Дякую за вашу щедрість і за те, що ви просто подумали, щоб я приєдналася до вас у такій блискучій пісні! Як добре бути фоновим голосом НА СВОЇЙ пісні! Сере Елтон, я зробила це завдяки вашому геніальному, творчому та легендарному розуму!"

У 2020 році Спірс випустила кілька синглів, записаних для її альбому 2016 Glory, але Hold Me Closer знаменує собою її повернення до студії та на сцену після боротьби за свободу від 13-річного опікунства під наглядом її батька, Джеймса Спірса.

Ця битва була описана в серії документальних фільмів, знятих The New York Times, а також у великих репортажах The Times і The New Yorker. Їхні журналістські зусилля та завзятість фанатів Спірс призвели до широко розрекламованої судової справи, кульмінацією якої став кінець 2021 року, коли суддя з Лос-Анджелеса повернув артистці контроль над її життям.

Потім була угода з видавництвом Simon & Schuster на написання мемуарів на 15 мільйонів доларів, а також весілля. У червні цього року Брітні вийшла заміж за актора, модель і фітнес-інструктора Сема Асгарі.

Що стосується Елтона Джона, то останніми роками він реалізував безліч спільних проєктів, що є частиною плідної серії після його біографічного фільму 2019 року "Людина-ракета". Серед них — трек із британським пост-панк-гуртом Yard Act, спільна робота з Years & Years на торішній церемонії вручення нагород BRIT Awards, спільні виступи з Ріною Саваямою, Таяною Тейлор, Gorillaz, а також пісні з Нікі Мінаж, Young Thug, Дуа Ліпою, Lil Nas X, Стіві Вандером і Стіві Нікс.

